Steelrising werd onlangs uitgebracht en in onze review heb je kunnen lezen dat we deze titel best wel kunnen waarderen. Mocht je geïnteresseerd zijn, maar nog twijfelen over een aanschaf, dan is het mogelijk om een trial te spelen.

Zonder enige aankondiging is er namelijk een trial beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus Premium abonnees. Gamers die lid zijn van deze tier van PlayStation Plus kunnen nu twee uur met de game aan de slag. Mocht je naderhand besluiten de game aan te schaffen, kan je jouw progressie meenemen.

Over progressie gesproken. Je krijgt in deze trial twee uur speeltijd en er zijn verder geen beperkingen van kracht, je kunt dus zover komen als je zelf wilt binnen deze tijdspanne.