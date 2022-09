Review | Steelrising – Frankrijk is een land dat om veel dingen bekend staat. Denk aan de beroemde verfijnde keuken, de Tour de France en de variatie in gebieden door het hele land heen. Frankrijk kent daarnaast ook een rijke geschiedenis en één ding is zeker: de Fransen houden van stakingen en revoluties. Zeker het laatstgenoemde is kenmerkend, want de Franse Revolutie heeft een grote impact op de geschiedenis van het land gehad. Een zeer interessante periode, waarover we niet veel meer horen en dat was voor ontwikkelaar Spiders een idee voor de game Steelrising. We gaan in deze alternatieve versie van de Franse Revolutie het gevecht aan met veel mechanische vijanden. In deze review bekijken we of Steelrising een revolutie weet te veroorzaken in het genre.

Viva la resistance!

In Steelrising worden we meegenomen naar de periode net voor de Franse Revolutie. In 1789 bevinden we ons in het paleis van koningin Marie-Antoinette, die zich zorgen maakt. Met goede reden, want haar echtgenoot Lodewijk XVI zorgt voor onrust in het hele land. Hij heeft Parijs en de rest van Frankrijk in chaos geworpen met zijn leger aan ‘Automatons’. Zijn bijnaam is dan ook niet voor niets ‘Clockwork King’ en de koningin is er niet gerust op. Haar kinderen verkeren ook in gevaar en ze wil niet langer langs de zijlijn toekijken. Haar vertrouweling, Gabrielle de Polignac, haalt daarom de ultieme robot naar voren die al langere tijd in het paleis verkeert. Haar naam is Aegis en zij is de bodyguard van Marie-Antoinette. Dat is het personage waarmee je aan de slag gaat. Jouw opgelegde missie door de koningin is eenvoudig: stop haar echtgenoot en zorg voor rust in Parijs.

Met die boodschap verlaten we het paleis en trekken we de wijde wereld van Parijs in. Aegis is erg uniek, want zij is de enige Automaton die kan praten en over een eigen bewustzijn beschikt. Zij is daarom ook erg nieuwsgierig naar haar eigen unieke aard en heeft een dubbele doelstelling. Ze is op zoek naar Eugène de Vaucauson, de maker van de Automatons, die haar hopelijk meer antwoorden kan geven. De setting van de Franse Revolutie leent zich uitstekend voor de unieke twist die Spiders ons voorschotelt en het verhaal is bij vlagen erg boeiend. Je zal namelijk allerlei historische figuren tegenkomen die ook daadwerkelijk een rol hebben gespeeld in deze chaotische tijd. Deze figuren geven je ook allerlei zijmissies die invloed hebben op de eindes van de game. Spiders mixt dus de alternatieve realiteit met steampunk elementen in een historische setting en dit werkt verrassend goed.

De combat speelt prima weg

Je krijgt na het personaliseren van Aegis ook de mogelijkheid om een starter build te kiezen. Je hebt keuze uit vier verschillende klassen die elk diverse statistieken en een uniek wapen aanbieden, waarmee je start. Geen paniek: alle beginwapens van de andere klassen zijn terug te kopen of te vinden in de game zelf. Als je eenmaal alles gekozen hebt, mag je de game beginnen en al vrij snel word je tegenover vijanden gezet. Aan de hand van in-game tutorials krijg je alle aspecten van de besturing mee en Steelrising speelt in dat opzicht best wel lekker weg. Je hebt de keuze uit normale aanvallen, zware aanvallen en speciale aanvallen, die voor elk wapen uniek zijn. Zo kunnen sommige speciale moves vijandige klappen blokkeren of pareren terwijl andere juist meer offensief bedoeld zijn. Een sierlijke pirouette van twee zwaarden is hier een voorbeeld van, die korte metten met je vijanden maakt. Je zal in het begin misschien even moeten wennen aan de bewegingen van Aegis zelf, omdat deze er vrij stroef uitzien. Gaandeweg merk je daar steeds minder van en hak je al gauw op verschillende Automatons in. Steelrising biedt een vrij agressieve speelstijl met Aegis, want ze is behendig en de meeste wapens lenen zich voor snelle combat.

Wel moet je rekening houden met je staminabalk die overigens ook net wat anders werkt. Sprinten, ontwijken, aanvallen: het kost allemaal energie en je uithoudingsvermogen is op een gegeven moment op. Gebeurt dit, dan kan je door middel van timing en op een knop drukken bijna al je stamina terugkrijgen. Aegis koelt zichzelf dan namelijk af om weer door te kunnen vechten. Let wel op dat het afkoelen Frost schade veroorzaakt aan jezelf en dat je jezelf kunt bevriezen tijdens het afkoelen. Qua wapens is er voldoende keuze in Steelrising. Zo kan je met snelle wapens als twee korte zwaarden aan de slag, maar ook met veel zwaardere wapens, waaronder een soort discusschijf die veel schade aanricht. Afhankelijk van je build en statistieken kan je er lekker op los experimenteren, want er zijn genoeg verschillende speelstijlen. Mocht je de game te moeilijk vinden, dan kan je ook de Assist modus inschakelen. Hiermee kan je allerlei modifiers activeren, zodat je de game meer kunt balanceren naargelang je eigen skills. Hierdoor is Steelrising automatisch een erg toegankelijke game.

Je build kan je verder uitbreiden met andere aspecten. Aegis is ook een Automaton en zij kan dus technisch verbeterd worden. Door de hele game zal je Vestals vinden, wat je als checkpoints kunt zien. Je kunt hier jouw statistieken upgraden, variërend van behendigheid tot kracht en van elementaire alchemie tot duurzaamheid met behulp van Anima Essence, oftewel XP. Elke stat is belangrijk voor elke specifieke build en dat is dus even sleutelen. Verder kan je Aegis voorzien van allerlei modules in haar ruggenwervel die als perks fungeren. Denk hierbij aan perks zoals meer schade toedienen als je weinig leven over hebt of sneller je stamina terugkrijgen. Tot slot zal Aegis ook diverse gadgets krijgen na het verslaan van eindbazen in verschillende gebieden, waaronder een grijphaak. Hiermee kan ze eerder afgesloten gebieden alsnog bereiken. Ook kan ze deze gadgets tijdens het vechten gebruiken, wat flink wat elementaire schade aanricht. Het enige minpuntje van de combat is echter de hitbox, die soms niet lijkt te kloppen. Je kan soms namelijk nog geraakt worden terwijl je al buiten het bereik van de klap bent en dat is wat merkwaardig.

Het Franse design springt eruit

Het meest unieke aan Steelrising is toch wel het design. De setting ten tijde van de Franse Revolutie kent natuurlijk een eigenzinnige kledingstijl en die zie je terug in het algehele design. Allereerst moeten we complimenten geven aan de ontwikkelaar voor het ontwerp van Aegis. Zij ziet er simpelweg erg gedetailleerd en cool uit, en het is een unieke protagonist in een Soulslike game. Je kan haar voorzien van allerlei outfits uit die tijd. Hele officiële kostuums, maar ook militaire en burgeroutfits passeren de revue. Daarnaast kom je op je pad veel vijanden tegen die er ook allemaal vrij uniek uitzien. Je hebt gewone robotsoldaten die eenvoudig te verslaan zijn, maar ook grotere vijanden die een marmeren pilaar hanteren als wapen en je tot moes willen slaan, om maar wat te noemen. Wil je liever op muzikale wijze sterven? Dan kan je het gevecht aangaan met Automatons die een hoorn of viool als wapen hebben. Veel van deze vijanden komen ook later in de game terug, maar zijn dan sterker, groter en hebben nieuwe moves, waardoor het nog steeds vernieuwend aanvoelt.

Ook de grote bazen in de game springen eruit dankzij het bijzondere ontwerp. Deze zijn gebaseerd op de historische figuren waar je ook quests van krijgt. Deze personen moet je namelijk bevrijden uit vreemde doodskisten, waardoor zij de gedaantes van gigantische Titans aannemen. Deze gevechten kan je niet overslaan, want je moet deze Automatons uitschakelen om de individu erachter te helpen, zodat je het verhaal voort kan zetten. Zo is er een soort bisschop Titan als baasgevecht, maar ook een alchemist die op afstand allerlei dodelijke elementaire bommen naar je smijt. Ieder baasgevecht is vrij kleurrijk en het oogt allemaal net wat anders. Het leveldesign van Parijs is daarnaast ook niet verkeerd. Je bevindt je voornamelijk in de donkere en verwoeste straten van de stad met allerlei kleine steegjes. Naast de duistere straten van Parijs zal je ook naar een fabriek gaan, een steengroeve en diverse goed onderhouden parken en paleizen bezoeken. Kortom, genoeg variatie in het design van zowel de vijanden als de gebieden. Wel moeten we zeggen dat sommige gebieden wat leeg aanvoelen. Er zijn soms hele stukken waar je naartoe kunt rennen om er vervolgens achter te komen dat hier geen vijanden of items te vinden zijn.

Audiovisueel wat teleurstellend

Wat betreft de performance zit Steelrising in een wat lastig parket. Visueel zien de gebieden, de vijanden en jijzelf er allemaal goed genoeg uit. Verwacht echter geen grafische hoogstandjes waarbij je mond openvalt; het doet wat het moet doen. Steelrising kent drie grafische modi: resolutie, grafische kwaliteit en framerate. Wij raden de framerate optie aan, want deze speelt het fijnste weg in combinatie met de combat en bewegingen van Aegis. Met deze optie geniet je van een solide 60 fps, maar wel een relatief lage resolutie. Dit neemt toe naar 4K als je de resolutiemodus kiest en met grafische kwaliteit schommelt het er tussenin. De keerzijde is wel een framerate van 30 fps. Daarnaast is het visuele verschil ook niet bijster groot tussen de visuele modi. De gezichtsanimaties van de historische figuren zijn helaas wel ver onder de maat. Alle voice-lines worden emotieloos door de gezichten van de personages in beeld gebracht en dat doet afbreuk. Daarnaast vallen sommige teksten ook half weg tijdens de dialogen en hoor je dus gebroken zinnen. Alle personages kennen bovendien Britse accenten en dat haalt de immersie flink omlaag, gezien je je midden in Parijs bevindt. De taal aanpassen naar Frans met Engelse subtitels is helaas geen optie.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.