De Soulslike Steelrising ligt nog geen maandje in de schappen, maar het is duidelijk dat ontwikkelaar Spiders nog niet klaar is met de game. Er zal namelijk nog een uitbreiding richting de game komen in de vorm van een nieuwe feature. Vanaf 29 september zal New Game+ namelijk middels een update worden toegevoegd, zo laat uitgever Nacon via persbericht weten.

In New Game+ kan je Steelrising volledig opnieuw beginnen met jouw huidige statistieken, wapens en upgrades uit je vorige playthrough. Dit is niets nieuws, maar er zullen ook exclusieve wapens te vinden zijn in de nieuwe modus. Verder kan je ook een compleet nieuw, exclusief outfit vinden in NG+ en er zullen unieke vijanden beschikbaar zijn met nieuwe movesets en designs. Naast de update worden er ook wat andere zaken aangepast, zoals je hieronder kunt zien.

