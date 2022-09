Steelrising ligt sinds gisteren in de schappen en de eerste cijfers zijn inmiddels ook online verschenen, die over het algemeen redelijk tot erg positief zijn. Ook wij zijn inmiddels bezig met ons exemplaar van de game, dus verwacht binnenkort de review.

Nu de game verschenen is, kan een launch trailer natuurlijk niet uitblijven en in deze trailer krijg je een aardig beeld van waar het in Steelrising om draait. Zo wordt de Franse revolutie in het verhaal van Steelrising verweven, waarin de koningin en de koning tegenover elkaar komen te staan. Daarnaast zien we flink wat automatons, die rake klappen krijgen van protagonist Aegis.

De trailer is best wel spectaculair en is zeker even het bekijken waard.