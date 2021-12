Gearbox Software en 2K Games hebben vannacht tijdens The Game Awards weer een nieuwe trailer getoond van Tiny Tina’s Wonderlands. In deze trailer komen diverse wapens, gevechten en omgevingen voorbij, waardoor je een goede indruk van de gameplay krijgt.

Tussen de missies/levels door speel je als het ware een tabletop titel en ook dat element komt even kort voorbij in deze nieuwe trailer. Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op 25 maart 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.