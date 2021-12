We hebben sinds de officiële aankondiging meermaals beelden gezien van Suicide Squad: Kill the Justice League, maar aan echte gameplay ontbrak het nog. The Game Awards is natuurlijk een mooi podium om dat te laten zien, wat dan ook is gebeurd.

Amanda Waller verscheen hoogstpersoonlijk op het podium van Geoff Keighley om ons te waarschuwen voor de razernij van Superman en zijn kompanen. Hieronder de allereerste gameplaybeelden van Suicide Squad: Kill the Justice League.