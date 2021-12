Eerder dit jaar werden er meerdere games van Prime Matter aangekondigd en The Last Oricru was er daar één van. In de tussentijd zagen we heel wat gameplay en ook een verhaal trailer voorbij komen.

Daar gaat ontwikkelaar GoldKnights nu wat verder op in, in de onderstaande video. De trailers die we eerder al voorbij zagen komen waren erg uitgebreid, maar er zijn altijd nog vragen om te beantwoorden. Er komt van alles aan bod, zoals het verhaal, de gevechten en de split screen coöperatieve modus.

The Last Oricru komt ergens in 2022 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.