Vier maanden voor de officiële release van Death Stranding op de PlayStation 4 registreerde Sony al een patent op een unieke game mechanics van deze titel. Die registratie is na maanden, zowat jaren, nu eindelijk goedgekeurd.

In Death Stranding is het namelijk mogelijk om een afgelegd pad te verbeteren naargelang het aantal online spelers die hetzelfde pad aflegden. Dat is het unieke mechaniek dat men registreerde en sinds afgelopen dinsdag is het dus officieel in handen van Sony.

Met de toekenning van het patent, wordt het voor andere ontwikkelaars knap lastig om een soortgelijke mechaniek te gebruiken, tenzij Sony daar expliciet toestemming voor geeft. Zonder toestemming kan men namelijk een rechtszaak starten tegen de betreffende ontwikkelaar, die dergelijke elementen in een game gebruikt.

Het is trouwens niet de eerste keer dat er een patent wordt vastgelegd op een unieke game mechanic. Warner Bros. Games patenteerde eerder ook al het Nemesis systeem uit Middle-earth: Shadow of Mordor. De toekenning van dat patent kon alvast op weinig lof rekenen van andere ontwikkelaars eerder dit jaar.

Opvallend is wel dat Sony dit patent heeft vastgelegd en niet Kojima Productions, die eigenaar is van het Death Stranding IP.