De bedenker van Silent Hill en Siren vormde in 2020 een nieuwe studio met de naam Bokeh Game Studio. Keiichiro Toyama heeft sinds die bekendmaking meermaals aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuwe horrorgame en die is vannacht tijdens The Game Awards onthuld.

Het gaat hier om de game Slitterhead en daarvan kan je hieronder de eerste trailer bekijken. Veel meer dan dat weten we (nog) niet, aangezien er geen platformen of een releasedatum bekend zijn gemaakt.