Edge of Eternity kwam zo’n half jaar geleden uit voor de pc en het zou in de eerste instantie eind dit jaar ook voor de consoles beschikbaar zijn. Dit welwillende doel werd niet gehaald en deze versies kregen met uitstel te maken.

De nieuwe releasedatum was tussen neus en lippen door al bevestigd, maar nu is het ook officieel middels een nieuwe trailer. Vanaf 10 februari 2022 kunnen we aan de slag met de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S versies en op 23 februari komt de Switch versie uit. Deze laatste wordt echter enkel digitaal beschikbaar gesteld. De PS4- en PS5-versies krijgen ook een fysieke release.