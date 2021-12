(Partnered content) Een monitor speciaal bedoeld voor consoles (MSI) – Een tijdje geleden hebben we enkele voordelen uitgelicht waarom een monitor prima te gebruiken is in combinatie met een console. De vele games van de huidige generatie vereisen een aantal riante specificaties, dus je moet het uiterste in huis halen qua beeldscherm om optimaal te kunnen profiteren. MSI is bezig om op deze vraag in te spelen en de nieuwe monitor van hun laat dit ook blijken. De Optix MPG321UR QD is een gaming monitor met name bedoeld om samen met een console te gebruiken. We zullen dit eens nader bekijken en toelichten waarom het een interessante optie kan zijn.

Formaat en soort beeld

Het design is iets wat erg MSI eigen is. De zwarte monitor is op de achterkant voorzien van RGB-verlichting die je kan aanpassen naar smaak. Ook kan deze verlichting reageren op de games die je speelt. Leuk speelgoed als je het ons vraagt. De achterkant heeft daarbij een erg sportief uiterlijk dat verschillende soorten texturen heeft. Het is erg opvallend, maar gelukkig is dit enkel van toepassing op de achterkant, waar je weinig naar zult staren. De monitor van een 32″ formaat heeft een dunne lijst en een flinke poot waar het scherm op rust met daarin in het midden een opening om eventueel kabels er doorheen te laten lopen. Het is in zijn geheel een prima verzorgd product, met het typische MSI design dat het al een tijdje hanteert.

Wat de monitor erg interessant maakt is onder meer dat het niet alleen een IPS paneel heeft, maar ook het aantal nits ligt vrij hoog voor überhaupt een monitor. Met 600 nits heb je hier te maken met een monitor die behoorlijk fel kan oplichten. Hierdoor kan je bij verschillende games beter de HDR-effecten zien, dan bij andere monitoren die veelal niet hoger dan 300 nits hebben. De Optix MPG321UR QD monitor is dus interessant om met bepaalde HDR-content te gebruiken. Kort gezegd is de combinatie van een IPS-paneel en de hoge brightness een mooie om onder het gamen te kunnen genieten van heldere kleuren op je scherm.

Goede refresh rate

Het marketing-praatje van elke groot bedrijf kennen we nu inmiddels wel. Steeds meer en meer games zullen niet alleen [email protected] ondersteunen, maar hebben ook een extra optie om een game op 120fps te laten draaien. Niet elke tv of monitor ondersteunt dit, maar de Optix MPG321UR QD in ieder geval wel. Sterker nog, de refresh rate is 144Hz, dus games die een performance modus hebben om in 120fps te kunnen draaien, zullen geen probleem vormen voor deze monitor. Mocht je de monitor voor pc gaming willen gebruiken, is de [email protected] dan ook geen probleem (1ms responsietijd). Dit kan behaald worden doordat de monitor een HDMI 2.1 poort bevat.

Resolutie

Het nadeel van vrijwel alle monitoren is hoe het met verschillende resoluties omgaat. Een 1080p output op een 1440p monitor is een blurry verschrikking om maar wat te noemen. In een eerder artikel hebben we een andere MSI monitor onder de loep genomen, die als een van de weinige op de markt wel de functie heeft qua scalability met resoluties. Gezien de current-gen consoles allemaal idealiter games op 4K (al dan niet DLSS/checkerboard rendering, maar in ieder geval de optie aanbieden) willen draaien, is de Optix MPG321UR QD daarom ook met dit aspect een prima monitor om te gebruiken. Bij elke console kan je een native 4K resolutie instellen, dus je zal altijd via deze monitor een mooie weergave krijgen.

G-sync, geen FreeSync

Met dit onderdeel begint het een beetje raar te worden. De monitor ondersteunt G-sync, wat vooral bedoeld is om bij Nvidia videokaarten de refresh rate zo soepel mogelijk weer te geven. Gezien deze monitor onder andere bedoeld is om te gebruiken, zou FreeSync een logischere keuze zijn geweest. Of nog beter, zowel G-sync als FreeSync, wat andere monitors van MSI wel aanbieden. Het is opmerkelijk te noemen en we zouden weleens willen weten wat de gedachte hierachter precies is. Dat gezegd hebbende, is de monitor nog altijd prima te gebruiken met een console. Mocht je eventueel een pc hebben met Nvidia onderdelen, kan je van beide werelden genieten.

Een interessante keuze, hoe dan ook

Zo hebben we de belangrijkste punten opgenoemd van wat de Optix MPG321UR QD zo de moeite waard maakt voor een consolebezitter. Competitief gamen via een console op een niet al te groot scherm, is toch wel een set-up wat veel gamers prefereren. De Optix MPG321UR QD is in deze daarom een uiterst interessant product om te overwegen, mocht je toe zijn aan een nieuw beeldscherm voor je current-gen console. Heb je een PlayStation 5 of Xbox Series X|S, dan is het hoe dan ook een valide optie om deze monitor in je achterhoofd te houden, maar weet dat het een prijzig beeldscherm is.