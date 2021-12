We zijn halverwege onze grote prijzenactie en die organiseren we vandaag in samenwerking met Square Enix. De Japanse uitgever heeft namelijk twee mooie titels beschikbaar gesteld die we mogen weggeven. Het gaat om Marvel’s Guardians of the Galaxy en Life is Strange: True Colors.

We geven deze twee games als één bundel weg en dat voor de PlayStation 4. Deelnemen is zeker de moeite waard, want beide titels werden hier op PlaySense goed ontvangen. Maar wat moet je doen om kans te maken op dit pakketje van games? We hebben een leuke uitdaging voor jullie!

Gezien Marvel’s Guardians of the Galaxy zichzelf niet al te serieus neemt, is de opdracht om een gedicht te maken van minimaal vier regels. Dit kan gaan over de game, over specifieke personages of meer in algemene zin waarbij je eventueel ook Life is Strange betrekt.

Haal je literaire kunsten naar boven en schrijf wat leuks in elkaar. Het mooiste gedicht zullen we belonen met dit pakket van games voor de PlayStation 4. Om kans te maken dien je na het opstellen van je gedicht de onderstaande stappen te volgen voor inzending. Zet eventueel je adresgegevens erbij, dat maakt het afhandelen gemakkelijker mocht je winnen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Square Enix' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Square Enix zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 6 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Square Enix.