Ubisoft doet uiteraard ook mee met onze prijzenactie dit najaar en zij hebben vier Ubisoft Heroes beschikbaar gesteld. Dit zijn vinyl figurines, die ze in allerlei varianten beschikbaar hebben. De focus ligt hierbij op een viertal personages uit de meest populaire franchises van de uitgever.

Zo geven we een set van vier personages als één pakket weg. Het gaat om de volgende figuren:

Rabbid Ezio

Shao Jun

Aiden Pearce

Antón Castillo

Wil jij deze set van figuren winnen om je gameroom mee op te leuken? Dan dien je twee vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Welke twee bijnamen heeft Aiden Pearce uit Watch_Dogs?

Vraag 2: Wie speelt de rol van Antón Castillo in Far Cry 6?

Als jij de antwoorden weet, dan volg je de onderstaande stappen met betrekking tot je inzending. Zet voor het gemak ook even je adresgegevens erbij.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Ubi Heroes' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Ubisoft zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 8 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Ubisoft.