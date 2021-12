2021 is bijna ten einde en dat betekent steevast dat iedereen begint lijstjes te maken met de ups en downs van het voorbije jaar. Vandaag zoomen we even in op de diepste dieptes die de gamewereld ons wist voor te schotelen in 2021.

Er is een lijstje verschenen van games op basis van de gemiddelde score op Metacritic. Enkele ongelukkigen die in de lijst belandden zullen je vast niet verbazen: GTA: The Trilogy – The Definitive Edition was een onafgewerkt rommeltje, Balan Wonderworld was… iets vreemds, maar de hoofdprijs gaat dan toch naar de mislukte poging van Konami om een free-to-play voetbalgame op de markt te brengen: eFootball 2022.

Bekijk de lijst hieronder.

1. EFootball 2022 (Multi) – 2.5

2. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS4) – 4.2

3. Balan Wonderworld (Multi) – 4.4

3. Of Bird and Cage (PC) – 4.4

4. Demon Skin (PC) – 4.8

5. PixelJunk Raiders (Stadia) – 4.9

5. The Unexpected Quest (Multi) – 4.9

6. Taxi Chaos (Multi) – 5.1*

7. Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed (Multi) – 5.2

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace (Multi) – 5.3

8. GTA: The Trilogy – Definitive Edition (Multi) – 5.3

9. Necromunda: Hired Gun (Multi) – 5.5

De scores van games die op meerdere platformen zijn uitgekomen zijn bij elkaar gepakt en daar is weer een gemiddelde van genomen om zo tot het bovenstaande te komen.