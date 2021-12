Velen van jullie zullen ongetwijfeld hyped zijn voor Horizon: Forbidden West. Alhoewel het nog heel eventjes wachten is, kan je je wel alvast voorbereiden op de aankomende release van Guerrilla’s vervolg op de blockbuster Horizon: Zero Dawn. Dit door bijvoorbeeld jouw opslagruimte alvast op te ruimen.

Het Twitteraccount van Playstation Game Size heeft namelijk de bestandsgrootte van Horizon: Forbidden West uit de database gevist en we kunnen onze borst nat maken, want de game is gigantisch. Het spel zal namelijk 96GB opslagruimte in beslag nemen, met de aanmerking dat games in de database soms 10 tot 20GB kleiner uitvallen op de console. Dit zou echter alsnog betekenen dat Horizon: Forbidden West minimaal 70GB ruimte in beslag zal nemen.

Het zal niet de eerste game zijn die bijna de 100GB aantikt, en het zit zeker nog niet op het niveau van Warzone als het om opslaggrootte gaat, maar het is toch wel handig om te weten gezien de gelimiteerde opslag van de standaard PS5 SSD. Maak dus zeker in de komende maanden alvast wat ruimte vrij op je PS5 of schaf een SSD uitbreiding aan om het opslag op te hogen.

Horizon: Forbidden West komt op 18 februari 2022 uit voor de PS4 en PS5. Recent hebben we nog een blik gekregen op de nieuwe machines, die ons opwachten in het verboden westen.