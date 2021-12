Aan het begin van het komende jaar mogen we ook Horizon: Forbidden West verwachten. Guerrilla heeft ons al aardig wat laten zien van de game, maar toch willen ze nog een klein tipje van de sluier oplichten. Dus daarom hebben ze tijdens The Game Awards een korte, nieuwe gameplay trailer getoond.

We zien Aloy het in allerlei omstandigheden opnemen tegen robots van alle soorten en maten. Daarnaast krijgen we ook nog wat van haar nieuwe trucjes te zien. Horizon: Forbidden West verschijnt op 18 februari 2022.