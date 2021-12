343 Industries heeft laten weten dat het ‘Winter Contingency’ evenement vandaag van start is gegaan in Halo Infinite. Dit evenement zal tot 4 januari 2022 duren en het geeft de spelers de kans om tien verschillende unieke beloningen vrij te spelen, waarvan er dagelijks een beschikbaar wordt gesteld.

Het gaat hier om stukken armor, aanvullingen voor armor, naamplaatjes, emblemen en meer. Het betreft dus voornamelijk cosmetische items die via dit evenement vrijgespeeld kunnen worden. Vanzelfsprekend zullen spelers hier wel wat voor moeten doen en het doel is vooralsnog om simpelweg een potje in Arena of Big Team Battle te spelen.

Dit dien je dagelijks te doen om kans te maken op een van de tien vrij te spelen items. Vanaf nu tot 30 december worden er dus dagelijks nieuwe items beschikbaar gesteld en in de periode erna tot 4 januari krijgt iedereen de kans om items te verzamelen die ze gemist hebben.