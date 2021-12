De feestdagen zitten eraan te komen en vrij veel ontwikkelaars brengen gerelateerde content naar hun games toe. Ubisoft is hier geen onbekende in en zo is Assassin’s Creed: Valhalla ook voorzien van allerlei festiviteiten en andere activiteiten rondom het Yule-feest, dat op dezelfde dag als Kerstmis valt. Spelers die hier met smart op zaten te wachten komen echter bedrogen uit.

Het blijkt namelijk dat veel spelers niet kunnen meedoen aan de Yule-festiviteiten vanwege bugs in dit evenement. Zo hebben meerdere spelers al melding gemaakt van deze problemen, en ook ontbreken de beloningen van het evenement bijvoorbeeld. In het geval van sommige spelers verschijnt het hele Yule-evenement niet eens in de game. Kortom: er is werk aan de winkel voor Ubisoft.

Ubisoft heeft al laten weten ervan op de hoogte te zijn en het evenement zal daarom langer duren. Gezien de feestdagen kan het probleem echter niet direct verholpen worden. Het Yule-feest zou oorspronkelijk eindigen op 6 januari, maar de nieuwe einddatum is niet bekend. Ubisoft geeft aan dit probleem begin januari op te lossen.