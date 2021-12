Chernobylite was op zijn zachtst gezegd geen vlekkeloze ervaring, met onder andere een frustrerende gamebreaking bug die meedogenloos al je vooruitgang wiste. Ondertussen zijn er echter al heel wat problemen opgelost, waardoor het spel beter verteerbaar wordt. En best de moeite waard is, gezien de erg authentieke en behoorlijk creepy virtuele versie van de zone rond Tsjernobyl die de game je voorschotelt.

Een kersverse update is onlangs live gegaan op Steam, met onder andere een gratis uitbreidingspakket genaamd Ghost Town, dat bestaat uit een nieuwe map die naast mogelijkheden tot exploratie ook extra missies bevat. Naast deze gratis uitbreiding kan je op Steam ook het skin pack Deadly Frost en de soundtrack van de game aanschaffen, al zal je hier wél de nodige euro’s voor moeten neertellen. De keuze is zoals steeds de jouwe.