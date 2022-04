Chernobylite verscheen vorig jaar al voor de last-gen consoles en destijds beloofde ontwikkelaar The Farm 51 dat er ook een current-gen versie zou uitkomen. Die heeft even op zich laten wachten, maar die versie is nu officieel ook een feit. Bezitters van de game kunnen kosteloos upgraden middels een gratis update.

Op de current-gen platformen krijg je twee visuele modi ter beschikking. Zo kun je de game in een dynamische 4K resolutie spelen op een framerate cap van 30fps. Heb je liever een hogere framerate, dan kan je de game op 60fps spelen met de concessie dat de resolutie zakt naar 1080p.

Verder ondersteunt de game op de PlayStation 5 de DualSense controller, die je elke stap laat voelen.