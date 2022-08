Chernobylite krijgt met enige regelmaat nieuwe content en inmiddels zijn we bij de volgende update aangekomen. Zo zijn er nu twee betaalde pakketten en twee gratis pakketten met extra content beschikbaar voor de game op alle platformen. Het gaat om ‘Ghost Town’ en ‘Season 1 Blue Flames’.

Ghost Town introduceert een nieuwe map en dat is het ooit bewoonde gedeelte van Pripyat, wat nu overwoekerd wordt door Chernobylite kristallen. Hier kun je nieuwe omgevingen verkennen, waaronder het Azure zwembad.

Season 1 Blue Flames brengt een nieuwe activiteit naar de game. Het doel is om in de Exclusion Zone op zoek te gaan naar collectables en daarmee leer je meer over de relatie tussen Tatyana en Igor. Hier zit tevens een Silent Assassin kruisboog bij, zodat je vijanden geruisloos kunt uitschakelen.

Qua cosmetische content zijn er ook twee nieuwe (betaalde) pakketten beschikbaar: Deadly Frost en Blue Flames. Het eerste pakket voorziet je van wapenskins en het tweede pakket geeft je cosmetische elementen om je thuisbasis mee op te leuken.

Tot slot is er nog een nieuwe update uitgerold, de details daarvan hieronder: