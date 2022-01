Ontwikkelaar The Farm 51 en uitgever All in! Games hebben de allereerste gratis content update genaamd Monster Hunt aangekondigd voor Chernobylite. Het beste moet nog komen, de content update is namelijk nu al beschikbaar op consoles.

Monster Hunt voegt drie nieuwe monsters met elk unieke vaardigheden toe aan de game. Mensen die dus al klaar waren met Chernobylite hebben nu weer een reden om terug te keren naar het spel.

Naast de Monster Hunt content uitbreiding, heeft The Farm 51 ook een betaalde uitbreiding aangekondigd genaamd ‘Autumn Dread’. Autumn Dread is nu al aan te schaffen op de Xbox, PlayStation spelers moeten echter wachten tot 25 januari. Deze uitbreiding kost € 3,99 en bevat een aantal wapenskins, het is dus zeker geen must-have.

Je kan hieronder de trailer voor de Monster Hunt update bekijken. Chernobylite is beschikbaar op de PS4, Xbox One en pc.