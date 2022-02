Toen we vorig jaar mochten kennismaken met Chernobylite, kregen we te maken met een erg ruwe parel. Een interessant verhaal en een erg sfeervolle wereld waren enkele pluspunten in deze radioactieve shooter, maar technische mankementen zorgden voor een grote domper op de feestvreugde. Middels een patch zouden de beruchte ‘corrupted save files’ intussen tot het verleden behoren, maar de game heeft nog ruimte om technisch te groeien… middels een current-gen upgrade bijvoorbeeld.

Piotr Zygadlo, CEO van uitgever All in! Games, kondigde dan ook aan dat we in april een PS5- en Xbox Series X|S upgrade mogen verwachten van Chernobylite. Pc krijgt bovendien tegelijk een ‘Enhanced Edition’ van de game voorgeschoteld. Goed nieuws, want als je de basisversie van de game hebt, kan je gratis upgraden naar deze verbeterde versie.

“If last year is any indication, Chernobylite has taken a worthy place among the best indie games of 2021. The next-gen release is the natural next step that fans of the game have been eagerly awaiting. We’re proud to say that it will be the biggest visual revamp of the game so far, and that due to the simultaneous release of the PC Enhanced Edition, players across all platforms will undoubtedly benefit.”