We hebben er lang op moeten wachten, maar Chernobylite is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Later komt de game ook naar de current-gen platformen, maar wanneer de upgrade beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend. Dat neemt niet weg dat andere plannen wel gedeeld zijn, zo zit er best wat extra content in de pijplijn.

The Farm 51 heeft aangekondigd dat er zes uitbreidingspakketten zullen verschijnen tussen nu en de komende 14 maanden. Hieronder valt zowel betaalde als gratis content. De eerste uitbreiding heet ‘Monster Hunt’ en die verschijnt rond Halloween. Hiermee worden nieuwe monsters en zij-missies toegevoegd, geheel gratis.

De eerste betaalde uitbreiding is ‘Ghost Town’, die een nieuwe map doet toevoegen, alsook nieuwe zij-missies. En wat erna nog volgt, daarvoor verwijzen we je graag naar de roadmap hierboven. Gezien de game nu verkrijgbaar is, hebben we ook nog de launch trailer voor je.