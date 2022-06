Chernobylite heeft sinds de release meerdere uitbreidingen gekregen en men is nog niet klaar met deze titel. Het tweede seizoen is namelijk van start gegaan onder de noemer ‘Red Trees’, waarmee zes nieuwe verhalende missies aan het spel worden toegevoegd.

De zes missies laten je meer ontdekken over de meltdown en andere situaties die zich hebben voorgedaan, wat het weer de moeite waard maakt om de regio opnieuw te verkennen. In aanvulling hierop voegt men ook een VR-set toe aan de basis. Via deze VR-set kun je een game spelen op basis van roguelike elementen.

De extra content is nu beschikbaar voor de pc-versie van de game op Steam, in de Epic Games Store en op GOG.com. Wanneer de content voor consoles verschijnt is nog niet bekend.