Telltale Games heeft een woelige geschiedenis achter de rug, maar zoals het spreekwoord zegt – en we bedoelen dit op de best mogelijke manier – onkruid vergaat niet. Na het faillissement van de originele studio nam LCG Entertainment hun IP’s en naam over, waardoor we mogelijk nog erg veel typische Telltale content kunnen verwachten.

Het nieuwe Telltale heeft ondertussen een eindejaarsbericht op de wereld losgelaten, waarin het ons prettige feestdagen toewenst en belooft dat ze de ontwikkelingsprocessen slimmer zullen aanpakken dan in het verleden. Over het tweede seizoen van The Wolf Among Us wordt met geen woord gerept; The Expanse passeert wel even de revue.

Leest u echter het bericht vooral even zelf:

“It’s been a busy year and things are only going to get more exciting from here. Thanks for being with us on this adventure so far – and we can’t wait for what’s next. Have a happy, healthy rest of the holiday season and see all you folks in 2022!

One of the foundations of the new Telltale is sustainable production. We are focusing on doing this smarter (and better). Take our teaming up with Deck Nine to create The Expanse. We go into this (and more) in the next issue of Game Informer.

Thanks!”