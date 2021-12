We kunnen het jaar uiteraard niet afsluiten zonder nog een keer over Silent Hill(s) te beginnen. Onlangs gaven anonieme bronnen nog aan dat Silent Hill daadwerkelijk in ontwikkeling is. Hoewel zijn recente opmerking tijdens The Game Awards anders deed vermoeden, werkt regisseur Guillermo del Toro in ieder geval niet aan een nieuwe Silent Hill mee.

Hij was erg teleurgesteld met de beslissing van Konami om Silent Hills te annuleren. Tijdens een recent interview met de Happy Sad Confused podcast liet del Torro weten dat zijn opmerking vooral een sneer naar Konami was, dat hij niet aan een nieuwe Silent Hill game werkt en dat hij zichzelf in de toekomst helemaal geen game meer ziet maken.