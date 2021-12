We kunnen de launch van Cyberpunk 2077 van vorig jaar nu niet direct dé meest succesvolle launch ooit noemen. Talloze bugs waren een domper op de langverwachte feestvreugde en ontwikkelaar CD Projekt RED kreeg dan ook bakken kritiek te verwerken. We schrijven één jaar later en wat blijkt: Cyberpunk 2077 was één van de bestverkochte games op Steam in 2021.

Steam plaatste onlangs een overzicht online met heel wat statistiekjes over het voorbije jaar. Eén onderdeel daarvan geeft ons de bestverkochte games van het jaar, waar heel wat games de revue passeren zoals GTA V, Sea of Thieves, It Takes Two, etc.

Cyberpunk 2077 duikt op in de zilveren categorie van dit onderdeel, wat toch wijst op een enorme comeback van een game die gedoemd was te falen. Toegeven: dit gaat om de pc-versie van de game, die minder buggy was dan de versie op consoles. Een current-gen versie van Cyberpunk 2077 is overigens momenteel nog steeds in de maak en zal in 2022 verschijnen.