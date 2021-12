Eerder deze maand werd Sonic Frontiers aangekondigd, een openwereldgame met onze vertrouwde supersonische blauwe egel. We kregen ook te horen dat Sonic Frontiers in het najaar van 2022 zou verschijnen, maar een precieze datum werd nog niet gegeven.

PlayStation Game Size, een account dat zich bezig houdt met het tracken van de PlayStation database, denkt echter meer te weten.

🚨 According To Playstation Database , Sonic Frontiers Coming November 15th 2022 🟨 Maybe it’s Just Place-Holder ! 🟧 #PS5 #Sonic pic.twitter.com/DWiKZqCjLE — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Sonic Frontiers zou dus misschien wel eens kunnen verschijnen op 15 november 2022, maar dit is allesbehalve officieel bevestigd, want dit kan immers gewoon een placeholder zijn. We horen binnenkort hoogstwaarschijnlijk meer!