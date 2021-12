Fans van Hideo Kojima willen natuurlijk graag weten met welke game(s) hij bezig is, maar de Japanner laat nog maar weinig los. Tegenover Famitsu heeft Kojima echter wel iets prijsgegeven, hoewel niets inhoudelijks.

De game designer heeft namelijk twee projecten onder zijn hoede. Het gaat om een ‘grote’ game en een titel die hij omschrijft als een ‘grote uitdaging’. Kojima is van mening dat de grenzen van entertainment vervagen en daarom wil hij zichzelf uitdagen met verschillende soorten amusement.

“A big title, and a title that’s a new challenge. As the boundaries of entertainment disappear in the near future, I’d like to make this a year that we take a step forward into challenging different mediums and expressions.”