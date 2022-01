Vorige week maakte Sony officieel bekend dat we vandaag DiRT 5, Persona 5 Strikers en Deep Rock Galactic mogen verwachten als onderdeel van de PlayStation Plus line-up van januari. Zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van de maand, zijn deze titels nu beschikbaar gesteld in de PlayStation Store.

Bij dezen informeren we je dus graag dat de drie genoemde titels beschikbaar zijn om te downloaden en spelen. Voor DiRT 5 kan je hier terecht, voor Deep Rock Galactic hier en als laatste kun je Persona 5 Strikers hier vinden.