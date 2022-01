Sinds gisteren kunnen PlayStation Plus-abonnees hun ‘gratis’ games binnenhalen voor de maand januari. PlayStation VR-bezitters worden ook getrakteerd op een gratis titel en deze is zonder het PS Plus-abonnement binnen te halen.

De game die je gratis kunt downloaden is Pirate Flight. Dit wordt omschreven als een casual vliegspel, dus iedereen kan met deze titel aan de slag. Nu is dit natuurlijk niet een grote Triple-A game, maar het is wellicht leuk om even tussendoor te spelen.

Pirate Flight is in ieder geval interessant voor de ‘Trophy hunters’ onder ons, want de trofeeën voor deze titel zijn zo te zien gemakkelijk te behalen. De actie loopt tot 13 januari.