The Elder Scrolls Online viert binnenkort haar achtste verjaardag en draait dus al jaren mee als één van de bekendste en meest gespeelde MMO’s. Ook in 2022 zal er weer heel wat nieuwe content naar de game komen.

Wat we precies mogen verwachten hebben ontwikkelaar ZeniMax Online en uitgever Bethesda nog niet specifiek bekendgemaakt, maar we zullen eind deze maand heel wat meer te weten gaan komen. Tijdens een livestream op Bethesda’s officiële Twitch-kanaal zal de uitgever op 27 januari een ‘nooit voorheen geziene wereld en een verhaal wat nog verteld moet gaan worden’, introduceren.

“Get ready to explore new lands, uncover new dangers, and experience all-new stories in the ever-growing world of The Elder Scrolls Online!”