Het is alweer 10 jaar geleden dat The Elder Scrolls Online uitkwam en dat moet natuurlijk gevierd worden. Dit doet Bethesda in-game met allerlei activiteiten en leuke extra’s. Niet op een specifiek moment, maar over een langere periode.

Zo is er deze maand de officiële kick-off van de zogeheten ’10th Anniversary Celebration’ wat meerdere maanden duurt. Er staan zelfs gebeurtenissen gepland voor de tweede helft van 2024. Ook in 2025 mogen we nog leuke updates verwachten, maar details zijn niet bekend.

Bovenaan dit bericht vind je de roadmap met een globaal overzicht van de plannen.