Er redt wel degelijk iemand de wereld in deze nieuwe game van ontwikkelaar Drinkbox Studios en zijn naam is Nobody! De game ‘Nobody Saves the World’ komt van de hand van de makers van Guacamelee en heeft, bijna een jaar na de officiële aankondiging, een releasedatum gekregen.

Vanaf 18 januari kun je de game spelen via Steam, Xbox One of Xbox Series X|S. Ben je een Game Pass abonnee? Dan kun je de game vanaf launch day gewoon zonder bijkomende kosten spelen. Wat de aanschaf van de game los gaat worden, is nog niet bekendgemaakt.

De launch trailer kun je alvast hieronder checken.