Je ziet steeds meer ‘vreemde’ pc-games voor consoles verschijnen en er is er weer één onderweg. Electrician Simulator is al beschikbaar voor pc en nu is bekendgemaakt dat deze titel ook naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 komt. Wanneer dit gaat gebeuren is echter nog niet bekend.

Zoals de naam al doet vermoeden, speel je in Electrician Simulator een elektricien. De opdrachten die je krijgt voorgeschoteld zijn zeer realistisch, want ze zijn gebaseerd op werkzaamheden van daadwerkelijke elektriciens, wat natuurlijk logisch is met een simulator.

Om je een idee te geven wat je van Electrician Simulator kunt verwachten, is er een trailer vrijgegeven. Die check je hieronder.