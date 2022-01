Met nog ongeveer anderhalve maand te gaan tot de release van Elden Ring, is het niet heel lang meer wachten op de langverwachte game van FromSoftware. Het enthousiasme van fans bereikte tijdens de network test al een hoogtepunt en dat zal in de aanloop naar de release waarschijnlijk alleen maar aanhouden. Om het wachten iets te verzachten kan je kijken naar deze nieuwe beelden van Elden Ring, waarin een aantal vijanden te zien zijn.

De gameplay komt van YouTube gebruiker ER-SA die een aantal nieuwe beelden van de Closed Network Test heeft gemaakt. Onthoud dus wel dat deze beelden geen officiële footage betreft van FromSoftware of Bandai Namco zelf, maar van een gebruiker die hoogstwaarschijnlijk door middel van een PS4 met custom firmware de Closed Network Test oneindig kan spelen.

In de eerste clip is een ridderachtige vijand genaamd The Crucible Knight te zien. De vijand heeft volgens de YouTube gebruiker twee fases, de moveset wordt dus in de tweede fase uitgebreid. In de tweede clip zien we een heel ander type vijand, haviken die van alles oppakken en op je afgooien om je van je leven te beroven. De laatste clip is een stukje langer en neemt je mee door de Catacomben, waar diverse gevaren op de loer liggen.

Elden Ring komt 25 februari 2022 uit op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.