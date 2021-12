De games van 2022 | Elden Ring – In 2019 verscheen vrij onverwacht de eerste glimp van FromSoftwares nieuwe IP Elden Ring en de trailer wist direct de interesse van veel Soulsborne fans te wekken. Ondanks dat het eerst niet zeker was of de game wel zou verschijnen, vordert de ontwikkeling van Elden Ring inmiddels goed. Het geesteskind van Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin (Game of Thrones) verschijnt in februari volgend jaar en het is daarom goed om even stil te staan bij wat voor titel Elden Ring nu eigenlijk is.

Elden Ring – In Elden Ring speel je als de Tarnished die – net als in de voorgaande Dark Souls delen – een vervloekt persoon is die kan terugkeren uit de dood tot zijn of haar missie voltooid is. Alles draait om het bemachtigen van de titulaire Elden Ring en daarmee kan je het noodlot van de Lands Between trachten te veranderen. Of dat daadwerkelijk gaat lukken is een ander verhaal. FromSoftware betreedt met Elden Ring de open wereld en de game is dan ook stukken groter dan z’n spirituele voorgangers. Wees niet bang: je staat er niet alleen voor. Zo zal je bijgestaan worden door de maiden Melina en beschik je vrij gauw over Torrent, jouw trouwe paard dat je zal vergezellen op je avonturen. Welke richting het verhaal opgaat is nog maar de vraag, maar FromSoftware kennende zal er genoeg mysterie in de game zitten om het uiterst boeiend te houden. Zeker nu ook George R.R. Martin bij het project betrokken is geweest.

Lang niet iedereen wil uiteraard dat jij de Elden Ring weet te bemachtigen en je zal dan ook allerlei vijanden op je pad tegenkomen. Mythologische wezens als draken, maar ook groepen soldaten, trollen en ander gespuis zal jou stuk voor stuk willen vermorzelen. In Elden Ring komen veel elementen van de voorgaande FromSoftware titels terug en dat is maar goed ook, want je zult alle tools nodig hebben. Zo zien we allereerst het springen en stealth uit Sekiro terugkeren. Daarnaast voelt de basis grotendeels als Dark Souls III aan en dit is uitgebreid met de uitstekende aspecten van andere Soulsborne games. Je kunt jouw personage vrij uitgebreid samenstellen en je kunt op allerlei verschillende manieren de vele gevaren van Elden Ring trotseren.

Voorlopige verwachting: FromSoftware brengt met Elden Ring de beste aspecten van de voorgaande games bij elkaar. De basis van de game lijkt het meest op Dark Souls III, maar er is dusdanig genoeg anders en aan de game toegevoegd, waardoor we overtuigd kunnen zeggen dat Elden Ring een unieke game is. De ontwikkelaar gooit het over een andere boeg met deze titel en zo krijgen we een open wereld van grotere omvang voorgeschoteld ten opzichte van eerdere Soulsborne games. Deze is prachtig vormgegeven met diverse landschappen, unieke vijanden en uiterst gevaarlijke situaties, zoals je dat zou verwachten van deze ontwikkelaar. Alle indrukken tot nu toe zijn uiterst positief en we verwachten dan ook dat Elden Ring een geweldige game zal worden.