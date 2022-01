Let op, de volgende video’s zijn onderhevig aan spoilers! Mocht jij een van de gelukkigen zijn geweest die met de closed network test van Elden Ring aan de gang mocht, dan heb jij alvast een voorproefje gehad van Stormveil Castle. Maar dat was natuurlijk pas het begin, een specifieke ladder in het kasteel was namelijk niet toegankelijk terwijl daar achter zich ook nog van alles afspeelt.

Een YouTuber genaamd ER-SA heeft middels een PKG die rond gaat op het internet recent nog beelden kunnen maken van de game. ER-SA en anderen met dit bestand hebben dus toegang tot de closed network test van Elden Ring terwijl deze al lang is verlopen. Als bonus is deze PKG ook nog eens dusdanig bewerkt dat gebieden die in de closed network test van FromSoftware nog afgesloten waren, nu dus wel bereikbaar zijn.

Bereid je dus voor op spoilers bij het bekijken van deze video’s, of wacht rustig af tot 22 februari aanstaande tot jij zelf ook aan de slag kan met Elden Ring.