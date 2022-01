Days Gone is de afgelopen tijd meerdere keren in het nieuws geweest en dat komt vooral door regisseur Jeff Ross. Volgens hem zag Sony de apocalyptische game onterecht als een teleurstelling. De inmiddels vertrokken regisseur had tevens graag een openwereldgame gemaakt in het Resistance-universum, maar dit idee werd naar de prullenbak verwezen.

Nu heeft Ross in een interview met USA Today onthuld wat zijn plannen waren voor het afgeschoten vervolg Days Gone 2. Volgens Ross had hij graag in het vervolg de relatie tussen Deacon St. John en zijn vrouw Sarah willen verkennen en hij impliceert dat het stel mogelijk niet meer gelukkig was. De wereld zou tevens meerdere verbeteringen krijgen en dan met name de fauna. De regisseur stelde zich voor dat er beren door vuilnisbakken zouden rommelen en dat wolven meer dynamiek hadden in hun jachtgedrag.

Tevens moest het mogelijk zijn om te zwemmen, een functionaliteit die niet in het origineel aanwezig was door een gebrek in de engine. Ross stelt dat Days Gone 2 de ‘definitieve versie’ had moeten zijn waar hij naar eigen zeggen ‘zich niet zoveel voor hoefde te verontschuldigen’. Ondertussen hebben bijna 150.000 mensen een petitie getekend met de vraag aan Sony om alsnog het vervolg op Days Gone groen licht te geven.