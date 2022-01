Days Gone, de game van Bend Studio die oorspronkelijk in 2019 voor de PlayStation 4 verscheen, is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Dat heeft te maken van uitspraken van Jeff Ross, de regisseur van Days Gone. Hij was al eerder kritisch omdat Sony een streep gezet zou hebben door een vervolg en deze week liet hij opnieuw van zich horen.

In een reactie op het nieuws dat Ghost of Tsushima de mijlpaal van 8 miljoen verkochte exemplaren heeft bereikt, beweerde Ross dat Days Gone minstens zo succesvol is. Volgens de regisseur waren er al meer dan 8 miljoen exemplaren van Days Gone over de toonbank gegaan ten tijde van zijn vertrek bij Bend Studio en is de pc-versie van de game ook al ruim een miljoen keer verkocht. In dat geval is de verontwaardiging van Ross te begrijpen, maar de getallen die hij noemt zijn mogelijk niet helemaal accuraat.

In gesprek met Twisted Metal-bedenker David Jaffe vertelde Ross namelijk dat de inmiddels gestopte Trophy tracking website Gamestat zijn bron was voor de verkoopaantallen van Days Gone die hij noemde. Echter, helemaal precies zijn de cijfers van Gamestat waarschijnlijk niet. De game werkte met schattingen van spelersaantallen. Daarnaast werd er in de cijfers van Gamestat ook geen rekening gehouden met bijvoorbeeld tweedehands exemplaren, game sharing en het weggeven van Days Gone via PlayStation Plus. Daarom zijn de daadwerkelijke verkoopaantallen van Days Gone vermoedelijk aanzienlijk lager dan de cijfers die Gamestat aanhaalde.

Het is natuurlijk niet na te gaan hoe groot het verschil is tussen de cijfers van Gamestat en de werkelijke verkoopcijfers van Ross. Toch lijkt het al met al goed mogelijk dat de beweringen van Ross, die hij dus zegt te baseren op de statistieken van Gamestat, niet helemaal accuraat zijn. Overigens heeft Ross daar zelf geen boodschap aan, zo liet hij door middel van het onderstaande Twitterbericht weten.