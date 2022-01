Volgens een nieuw gerucht onthult Rockstar later dit jaar een PlayStation 5 en Xbox Series X|S patch voor Red Dead Redemption 2. AccountNGT stelt tevens op Twitter dat men nog steeds werkt aan een heruitgave van Red Dead Redemption, die aankomende mei zijn elfde verjaardag zal vieren.

Voor de laatstgenoemde game zou de heruitgave lijken op Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition: het ligt dus ergens tussen een remake en een remaster in. De insider zegt ten slotte dat een aankondiging in 2022 realistisch is, maar dat de release mogelijk pas later zal volgen.

@Snowofx897

What are the chances for a Rdr2 ps5 patch this year? Or a Rdr1 remake this year

Pretty high for an announcement but a release, I don't think so

— AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022