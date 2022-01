Ken Levine is een legende en wat ons betreft meteen ook een genie. De man is immers verantwoordelijk voor BioShock én BioShock Infinite, twee van de meest memorabele games ooit gemaakt. Zoals dat wel vaker gaat met levende legendes, is Levine echter niet onbesproken. Zijn nieuwe game – reeds eeuwen in ontwikkeling bij Ghost Story Games – blinkt bijvoorbeeld al jaren uit door zijn afwezigheid, iets dat blijkbaar vooral aan hem zelf ligt.

Dit betekent echter niet dat we niet razend benieuwd zijn naar Levines nieuwste geesteskind. Het spel zou zich op een ruimtestation afspelen en maar liefst élke speler een unieke ervaring voorschotelen… Je zou voor minder enthousiast worden. In een recente podcast van Arcade Attack laat Levine optekenen dat mensen zowel verrast als niet verrast zullen zijn door het project. De game wordt best experimenteel, maar zal toch duidelijk van zijn hand zijn.

Een effectieve aankondiging zal echter pas volgen wanneer de game bijna af is. Levine wil zo teleurstellingen vermijden, zowel in verband met eventueel uitstel als wat de uiteindelijke staat van het afgewerkt product betreft. BioShock Infinite is tenslotte vaak genoeg van vorm veranderd, iets dat ook dit spel tijdens de ontwikkelingsfase blijkt te teisteren. Met Levines staat van dienst zijn wij alvast bereid om hem de tijd te geven die hij nodig heeft.

“We didn’t want to go down the path of showing [the game] too early, because we thought it was going to be out sooner, and I don’t want to have a long period of having a build-up, interest, and hype because it just doesn’t, it would end up feeling fairly inauthentic and I think that gamers want to be… they want to know what they’re getting, and the only way to do that really is to announce closer to launch.”