Op het officiële PlayStation Twitteraccount is er een bericht gedeeld dat aangeeft dat de Daytona International Speedway terugkeert in het aankomende Gran Turismo 7. Ontwikkelaar Polyphony Digital voegt het bekende circuit al sinds Grand Turismo 5 aan de serie toe. Sindsdien moest alleen Gran Turismo Sport het zonder doen.

🏁 Daytona International Speedway returns to Gran Turismo 7 on March 4: https://t.co/8OWUaG1hyM pic.twitter.com/lmVmEbgkcY — PlayStation (@PlayStation) January 12, 2022

Voor iemand die geen Gran Turismo speelt, moest ik eerlijk gezegd gelijk aan Daytona USA denken, de klassieker van SEGA. Dat zal wel met de leeftijd te maken hebben. In ieder geval is de nieuwste telg in de langlopende Gran Turismo-serie bijna in ons midden. Uiteraard hebben we een korte samenvatting voor jullie klaargezet.