Als je op zoek bent naar nog wat extra accessoires voor in je gaming set-up, dan is het erg interessant om te kijken bij Teufel. Deze hardwarefabrikant heeft een brede reeks van producten en die zijn in het teken van de wintersale momenteel in de aanbieding. Hierbij kan de korting fors oplopen, waardoor je een stuk voordeliger uit kan zijn.

Zoals je al wel weet, behandelen we hier op PlaySense geregeld hardware en over de producten van Teufel zijn we erg te spreken. Zo hebben we vorig jaar een nadere blik geworpen op de Teufel CAGE headset, de review daarvan kan je hier terugvinden. Maar ook de CINEBAR ONE hebben we aan een uitgebreide test mogen onderwerpen, lees daar meer over in deze review.

Het aanbod is natuurlijk groter en daarom hebben we een overzicht gemaakt van de verschillende producten die momenteel in de aanbieding zijn, zie hieronder alles op een rijtje:

De wintersale duurt tot en met 31 januari, dus je hebt nog even de tijd om rustig rond te kijken. Overigens is het bovenstaande een greep uit de totale sale, aangezien Teufel meer biedt dan alleen audioproducten voor gaming. Hoe dan ook, in het assortiment zitten verschillende producten die zeker interessant kunnen zijn voor je set-up, zoals de twee genoemde producten die we reeds hebben besproken in onze reviews.

Maar er is natuurlijk meer. Zo kun je de CINEBAR ONE los aanschaffen, wat de soundbar is. Maar als je voor de ‘+’ versie gaat, dan zit er ook een subwoofer bij voor net dat beetje extra impact tijdens het spelen van bijvoorbeeld shooters. Maar er zijn natuurlijk meer opties. Zo heb je ook de CINEBAR 11 set-up, alsook de Ultima 20 KOMBO. Of wat te denken van de CINEBAR LUX, allerlei audioproducten in verschillende prijscategorieën die jouw audio ervaring in het gamen kunnen optimaliseren.

Nu zijn lang niet alle producten van Teufel specifiek op gaming gericht, maar het vormt binnen hun lijn van producten wel een belangrijk onderdeel. Met name als het op de soundbars aankomt, maar ook headsets. Tevens heeft Teufel een lijn microfoons in het assortiment, die bijvoorbeeld voor de streamers of YouTubers onder ons interessant kunnen zijn. Enfin, de wintersale duurt nog even en als je op zoek bent naar nieuwe hardware en accessoires, is het wellicht interessant om hier een kijkje te nemen. De korting kan momenteel oplopen tot maar liefst 50%.