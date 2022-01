Het was al bekend dat er een remaster van Shadow Man onderweg was, maar nog niet wanneer de game uit zou komen. Het spel is nu vanuit het niets opgedoken in de digitale winkels van PlayStation en Xbox.

Shadow Man: Remastered schotelt je de originele game voor, maar dan met een 4K resolutie en 60 frames per seconde. Tevens zijn de graphics iets opgepoetst en is de belichting verbeterd. Er is ook content toegevoegd die voor het origineel was geschrapt, waaronder nieuwe wapens en vijanden.

De ‘shadow drop’ van Shadow Man: Remastered werd vergezeld met een lanceringstrailer en die check je hieronder. Wacht je op de Switch-versie van de game, dan moet je nog een paar dagen geduld hebben. Deze verschijnt namelijk 17 januari.