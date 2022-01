Xenoblade Chronicles is een franchise die sinds zijn conceptie al de harten van vele RPG fans heeft weten te winnen. Het eerste deel verwierf gelijk glorie als een van de must-play games op de Nintendo Wii. Het succes van Xenoblade Chronicles 2 en de remake van Xenoblade Chronicles op de Nintendo Switch, hebben de positie van Xenoblade als een van de grote Nintendo franchises alleen maar weten te verstevigen, waardoor velen al de aankondiging en release van een vierde Xenoblade game verwachten.

Fans hoeven de release van het spel mogelijk nog niet dit jaar te verwachten als we de laatste geruchten mogen geloven. Bekende Nintendo leaker NateTheHate laat namelijk weten dat de ontwikkeling van Xenoblade Chronicles 3 vertraging heeft opgelopen door de coronapandemie, een probleem dat het zeker niet als enige ervaart. Nate meent dat Xenoblade Chronicles hoogstwaarschijnlijk pas in 2023 uit zal komen, maar sluit niet uit dat een release aan het einde van 2022 ook mogelijk is.

Dit is overigens niet het eerste gerucht rondom Xenoblade Chronicles 3. In de laatste paar maanden zijn er al een aantal keer indicaties geweest naar een nieuw deel, zo suggereerde Jenna Coleman, de stemactrice van Melia in Xenoblade Chronicles, ook al dat er een nieuw deel op komst is. Hierna kwamen er meldingen vanuit diverse bronnen dat de ontwikkeling zich al in de laatste fase bevindt.