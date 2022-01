De PlayStation 5 en Xbox Series X|S upgrade van Grand Theft Auto V had eigenlijk in 2021 al moeten verschijnen, maar door vertragingen heeft Rockstar deze editie naar maart dit jaar uitgesteld. Dit is al geruime tijd bekend en sinds het uitstel hebben we er relatief weinig over vernomen.

Er bestaat echter een kans dat de game nog een keertje vooruit geschoven wordt. Dataminer Matheusbr9895 meldt op Twitter namelijk dat de ontwikkeling van deze geoptimaliseerde versie gecompliceerder is dan geanticipeerd en daardoor mogelijk nogmaals ietwat uitgesteld wordt.

Het uitstel zal echter relatief beperkt blijven, want waar de release voor maart gepland staat, kan het nu april of mei worden. Aanvankelijk wilde Rockstar de game voor de current-gen platformen patchen en GTA Online dan later uitbrengen, maar het herwerken van de last-gen versie en de engine futureproof maken kost meer tijd dan verwacht waardoor uitstel mogelijk in de pijplijn zit.

Het is echter niet officieel bevestigd, dus vooralsnog is het even afwachten.