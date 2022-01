De multiplayer van Halo Infinite is nu al geruime tijd live en ondertussen timmert 343 Industries hard aan de weg om die ervaring te verbeteren. Eén van de punten waar spelers veel kritiek op geven, zijn de hoge prijzen van cosmetica en andere microtransacties.

De Amerikaanse studio heeft naar de feedback geluisterd en besloten om vanaf vandaag de prijzen van dergelijke items te verlagen, zo vertelt head of design Jerry Hook op Twitter. Het doel is tevens om de ervaring in de in-game shop gevarieerder te maken en bundels aan te bieden die meer waar voor je geld bevatten. Daarnaast moeten er meer individuele items in het aanbod komen, zodat je niet meteen een volledige bundel hoeft aan te schaffen.

Ten slotte verkent men de mogelijkheden om tijdens het spelen in-game valuta te verdienen en te kunnen uitgeven in de shop. Tijdens de rest van het seizoen zal 343 nieuwe dingen blijven uitproberen om zo in de toekomst de ervaring van de multiplayer te verbeteren.