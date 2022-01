Sony zou al geruime tijd aan een antwoord op Xbox Game Pass werken en volgens geruchten staat het project in de stijgijzers onder de naam Spartacus. Een nieuw lidmaatschapsmodel dat uit verschillende lagen bestaat en deze lente gelanceerd moet worden. Officieel is er niets aangekondigd, maar de doorgaans goed ingelichte Jason Schreier wist hier eind vorig jaar al melding van te maken en het recent terugtrekken van PlayStation Now abonnementen lijkt een hint in de richting te zijn.

Als Sony inderdaad met een nieuw lidmaatschapsmodel komt, dan zouden ze het mogelijk beter tegen Xbox Game Pass kunnen opnemen en Microsoft heeft hier nu via Phil Spencer op gereageerd. De topman van Xbox geeft in een gesprek met IGN aan dat een Game Pass-achtig systeem van Sony onvermijdelijk is en dat het het juiste antwoord is. Het zou consumenten namelijk de mogelijkheid geven om de games te spelen die ze willen spelen, wanneer ze maar willen.

“I don’t mean it to sound like we’ve got it all figured out, but I think the right answer is allowing your customers to play the games they want to play, where they want to play them, and giving them choice about how they build their library, and being transparent with them about what our plans are in terms of our PC initiatives and our cross-gen initiatives and other things. So when I hear others doing things like Game Pass or coming to PC, it makes sense to me because I think that’s the right answer.”

Daarbij verwacht Spencer ook dat Sony titels vanaf de eerste dag via de service aan gaat bieden, waarbij Sony in bepaalde zin de lijn van Microsoft volgt die dat ook veelvuldig doet. Sterker nog, uit de woorden van Spencer valt op te maken dat hij min of meer een kopie van de Microsoft service verwacht. Zeker nu Sony ook titels op pc uitbrengt.

“I don’t really look at it as validation. I actually, when I’m talking to our teams, I talk about it as an inevitability. So for us, we should continue to innovate, continue to compete, because the things that we’re doing might be advantages that we have in the market today, but they’re just based on us going first, not that we’ve created something that no one else can go create.

I like it because it feeds our energy on what are the next things that we should be working on as we continue to build out the things that we’ve done in the past. Because I think the right answer is to ship great games, ship them on PC, ship them on console, ship them on cloud, make them available Day 1 in the subscription. And I expect that’s what our competitor will do.”